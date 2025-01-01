Таким образом, у нас можно как получить в режиме онлайн дополнительное образование на базе высшего или среднего, так и пройти обучение рабочим профессиям, в том числе:

Специалистами учебного центра было разработано множество учебных программ для представителей разных сфер деятельности – от руководителей и специалистов, до сотрудников рабочих специальностей.

Образовательная организация дополнительного профессионального образования «Энергосервис» предлагает качественное обучение без отрыва от производства. Мы предлагаем обучение по направлениям: повышение квалификации, профессиональная переподготовка и дистанционные курсы ДПО.

Актуализируйте свои знания и навыки с помощью современных программ повышения квалификации на 2025 год.

Получите новую профессию или дополнительную квалификацию без отрыва от работы. Программы адаптированы для самостоятельного изучения.

Повышение квалификации

Регулярно на свет появляются новые требования к квалификации специалистов. При этом для работодателей важны актуальные знания, наличие необходимых навыков и стремление к самореализации работников.

Для того, чтобы обновить собственные теоретические и практические знания, а также усовершенствовать навыки, предлагаем обратиться в центр профессиональной подготовки. В Учебном центре ДПО «Энергосервис» предлагаются программы повышения квалификации, удовлетворяющие профстандартам, действующим в различных областях.

Данное обучение подходит для тех, кто уже имеет документ о полученном ранее высшем или среднем образовании и работает по специальности. Как правило, повышать квалификацию требуется один раз в 5 лет.

Профессиональная переподготовка

Профессиональную переподготовку называют альтернативой второму высшему образованию. На практике нередко возникают ситуации, когда специалист, проработавший в одной отрасли, хочет освоить новую профессию. В таком случае оптимальным вариантом будет пройти дистанционное обучение и получить диплом по новой специальности в системе дополнительного образования.

Если на второе высшее образование придется потратить, в среднем, от 3-х лет — в этом случае можно освоить новую профессию в более сокращенные сроки. УЦ «Энергосервис» предлагает программы, которые соответствуют ФГОС. Все представленные курсы выстроены с ориентацией на личностный рост, получение новых знаний, умений и навыков. Для студентов доступна внушительная база учебных программ.

Обучающиеся получают все необходимые учебные пособия и инструкции в электронном виде. Все учебные материалы изложены доступным языком. Для освоения образовательных программ потребуется только мобильный телефон или компьютер с доступом в интернет.