Дистанционное обучение - дополнительное профессиональное образование
Образовательная организация дополнительного профессионального образования «Энергосервис» предлагает качественное обучение без отрыва от производства. Мы предлагаем обучение по направлениям: повышение квалификации, профессиональная переподготовка и дистанционные курсы ДПО.
Особенности обучения
Специалистами учебного центра было разработано множество учебных программ для представителей разных сфер деятельности – от руководителей и специалистов, до сотрудников рабочих специальностей.
Таким образом, у нас можно как получить в режиме онлайн дополнительное образование на базе высшего или среднего, так и пройти обучение рабочим профессиям, в том числе:
- оператор котельной
- стропальщик
- лифтер
- электрогазосварщик
Повышение квалификации
Регулярно на свет появляются новые требования к квалификации специалистов. При этом для работодателей важны актуальные знания, наличие необходимых навыков и стремление к самореализации работников.
Для того, чтобы обновить собственные теоретические и практические знания, а также усовершенствовать навыки, предлагаем обратиться в центр профессиональной подготовки. В Учебном центре ДПО «Энергосервис» предлагаются программы повышения квалификации, удовлетворяющие профстандартам, действующим в различных областях.
Данное обучение подходит для тех, кто уже имеет документ о полученном ранее высшем или среднем образовании и работает по специальности. Как правило, повышать квалификацию требуется один раз в 5 лет.
Профессиональная переподготовка
Профессиональную переподготовку называют альтернативой второму высшему образованию. На практике нередко возникают ситуации, когда специалист, проработавший в одной отрасли, хочет освоить новую профессию. В таком случае оптимальным вариантом будет пройти дистанционное обучение и получить диплом по новой специальности в системе дополнительного образования.
Если на второе высшее образование придется потратить, в среднем, от 3-х лет — в этом случае можно освоить новую профессию в более сокращенные сроки. УЦ «Энергосервис» предлагает программы, которые соответствуют ФГОС. Все представленные курсы выстроены с ориентацией на личностный рост, получение новых знаний, умений и навыков. Для студентов доступна внушительная база учебных программ.
Обучающиеся получают все необходимые учебные пособия и инструкции в электронном виде. Все учебные материалы изложены доступным языком. Для освоения образовательных программ потребуется только мобильный телефон или компьютер с доступом в интернет.
Преимущества работы с нами
Курсы ДПО
Для тех, кто решил освоить новую рабочую профессию или обновить существующие знания, мы предлагаем широкий выбор курсов. Для специалистов доступны такие курсы дополнительного профессионального образования, как:
- охрана труда
- пожарно-технический минимум
- оказание первой помощи пострадавшим
- охрана труда при работе на высоте
Тем, кто хочет освоить рабочую специальность с нуля, мы также предлагаем широкий выбор профессий. Как правило, рабочие специальности подразумевают те виды деятельности, которые связаны с ручным трудом. Профессиональное обучение позволит получить возможность выполнять определенные виды деятельности. Это также — хорошая возможность повысить свои профессиональные компетенции и выйти на желаемый уровень оплаты труда.
Проходит такое профессиональное обучение дистанционно и в очной форме. Курсы обучения рабочим специальностям – это теоретические знания с последующим решением практических задач, которые будут необходимы в будущей профессии. По итогу обучения будет присвоен квалификационный разряд и выдан документ, подтверждающий квалификацию по соответствующей рабочей специальности. В дальнейшем с его помощью можно будет легко найти работу в соответствующей сфере.
Полный перечень курсов дополнительного профессионального образования представлен на нашем сайте.
Формы обучения
Для вашего удобства мы предлагаем следующие формы обучения:
- очное
- дистанционное
Учебные занятия в очном формате проходит в специально оборудованных классах. Имеется также возможность проведения занятий с выездом непосредственно на предприятие. Это отличная возможность поучаствовать в живом диалоге с преподавателем. Преподаватель подберет темп и методы обучения для конкретной аудитории.
Дистанционные курсы дополнительного образования удобны тем, что позволяют получить информацию без отрыва от производства. Такое обучение не займет много времени, поскольку отсутствует нужда посещать очные занятия. В нашем учебном центре доступны разные способы реализации удаленного обучения – онлайн-лекции, презентации, ситуационные задачи.
Всю информацию, необходимую для обучения, клиенты получат через личный кабинет образовательного портала, к которому будет открыт доступ. Полнота усвоения программ обучения проверяется в ходе аттестации.
Очевидное преимущество курсов дистанционного обучения заключается в том, что обучающиеся получают возможность самостоятельно планировать время: лекцию можно остановить в любой момент, вернувшись к материалу позднее. Многие сотрудники промышленных предприятий, которые не хотят отвлекаться от основной работы, делают выбор именно в пользу такого формата учебного процесса.
Документы об образовании
Для наших слушателей, проходящих обучение, важно после окончания учебного процесса получить соответствующее квалификационное удостоверение или диплом профессиональной переподготовки.
Мы предлагаем такую возможность. Все, прошедшие обучение по образовательным программам, предлагаемым нашим учебным центром, получают документ установленного образца, действительный на всей территории России.
Полученный документ об образовании позволит подтвердить квалификацию на рабочем месте или станет основанием для дальнейшего трудоустройства в государственных предприятиях и частных компаниях.
Стоимость обучения
На итоговую стоимость обучения влияют такие параметры, как выбранное направление подготовки, формат занятий, количество сотрудников организации, записавшихся на курсы.
Мы прилагаем все усилия, чтобы предложить качественное дистанционное образование по низким, доступным для каждого ценам. Это прекрасная возможность повысить свой профессиональный уровень или же обучиться новой профессии с нуля.